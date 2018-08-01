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Подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева на время аварии была в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, это подтвердил Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава. Суд приобщил заключение Центра к материалам дела.

«Центр Минздрава подготовил такой вывод на обращение адвоката пострадавших. За три месяца рассмотрения дела в суде так и не удалось получить исчерпывающий ответ на вопрос – принимала ли Зайцева наркотики, когда села за руль и произошла авария», - написала и.о. министра.

«Врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов и руководила отбором необходимых биологических образцов, исчезла. Врач-лаборант, который анализировал биологические образцы, в зале суда не смог дать однозначный ответ на вопрос о наличии наркотиков в организме Зайцевой», - добавила Супрун.

Впрочем, вывод Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя гласит: Зайцева по состоянию на 18.10.2017 года находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ.  

«Надеюсь, все обстоятельства ДТП будут приняты во внимание и суд сделает справедливые выводы», - резюмировали Супрун.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.  13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин. 

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).    

27 февраля в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.

 

 
ForUm

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