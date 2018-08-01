По результатам встречи в Администрации Президента Петра Порошенко, в которой участвовали председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации пока стабилизирована, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Отмечается, что КГГА закупила необходимые объемы газа у одного из многих частных поставщиков, работающих на рынке Украины. Ожидается, что эти объемы позволят обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации временно, до того, как будет урегулирован вопрос о правопреемстве по накопленным долгам за льготный газ, связанных с этими объектами.

Кроме того, по поручению Президента на этой неделе Кабинетом Министров Украины было разработано и предложено долгосрочное решение, которое позволит возобновить поставки газа киевским объектам теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства. Речь идет о заключении мирового соглашения между сторонами в суде.

«Нафтогаз» приветствует готовность Киевской городской государственной администрации выполнить требование закона «О теплоснабжении» относительно признании долгов, накопленных за несвоевременную оплату поставленного тепла частью потребителей. Компания подтверждает свою готовность немедленно предоставить газ для работы теплогенерационных предприятий Киева на законных основаниях», – подчеркнули в НАК.

Напомним, около 3 тысяч жилых домов Киева остаются без горячей воды из-за отказа «НАК «Нафтогаз» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

18 июня столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго».

В начале июля «Нафтогаз» подал встречный иск.

19 июля Хозяйственный суд Киева отказался передатьзадолженность компании «Киевэнерго» перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» за потребленный газ коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».

31 июля директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко заявил, что Киев получил разрешение от Кабинета Министров Украины закупить газ на открытом рынке для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-5.