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Киев получил разрешение от Кабинета Министров Украины закупить газ на открытом рынке для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-5.

Об этом сообщил в эфире ТРК Киев директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко, передает УНИАН.

«Уже два дня проходят переговоры с правительством относительно ситуации с газоснабжением столичных ТЭЦ. Сегодня утром (31 июля. – РЕД.) было заседание в Кабмине. Было принято решение, которое позволяет сейчас предприятию (КП «Киевтеплоэнерго». - Ред.) или урегулировать вопрос с НАК «Нафтогаз», пока есть время, или выйти на рынок и закупить так называемый «коммерческий» газ, то есть на открытом рынке. Именно для того, чтобы не вызвать прекращение работы ТЭЦ-5. Потому что ТЭЦ-6 сейчас остановлена на профилактику, но ТЭЦ-5 должна работать», - сказал Науменко.

Таким образом, по его словам, город обеспечит работу ТЭЦ до момента, пока суд не примет решение о признании НАК «Нафтогаз Украины» договора на поставку газа заключенным.

Напомним, около 3 тысяч жилых домов Киева остаются без горячей воды из-за отказа «НАК «Нафтогаз» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

18 июня столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго».

В начале июля «Нафтогаз» подал встречный иск.  

19 июля Хозяйственный суд Киева отказался передать задолженность компании «Киевэнерго» перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» за потребленный газ коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».
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