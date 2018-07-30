За все время пребывания в СИЗО подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева 29 раз покидала территорию изолятора. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на Северо-Восточное МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Зайцева покидала учреждение для посещения суда, следственных экспериментов и больницы. Второго обвиняемого, Геннадия Дронова, вывозили 26 раз — в суд и на следственные эксперименты.

Примечательно, что харьковчан возмутил тот факт, что Зайцева якобы приходит на слушания со свежим перманентным макияжем. Кроме того, ее видели за пределами учреждения исполнения наказаний №27 — на территории Центральной клинической больницы №5.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

30 мая Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залогафигурантам смертельного ДТП на Сумской.

24 июля защита Зайцевой впервые попросила выпустить ее из СИЗО, но суд продлил арест подозреваемым в ДТП на два месяца.