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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали и сообщили о подозрении в участии в преступной организации по завладению бюджетными средствами в особо крупном размере по ст. 255 ч.1, ст.28 ч.4 - 191 ч.5 Уголовного кодекса Украины десятому вероятному участнику преступления.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

«Указанное лицо оказалось бывшим водителем и помощником главы Госинвестпроекта. По мнению детективов, он открывал счета в банковских учреждениях, которые в дальнейшем использовались для легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, проектов «Качественная вода», предусматривающего установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и «Олимпийская надежда-2022», согласно которому должны быть построены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине.

Указанные проекты так и не были реализованы. В то же время часть денежных средств, выделенных на их реализацию, была перечислена подконтрольными руководителям Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины предприятиями на счета предприятий-нерезидентов в банковских учреждениях Латвийской Республики. В дальнейшем, по данным следствия, средства были выведены на счет компании, подконтрольной двоюродному брату бывшего главы Госагентства.

Как установило следствие, часть выведенных средств потрачена на покупку вертолета «Robinson R44» и самолета «Viper SD 4», которыми пользовался бывший руководитель агентства.

В совершении упомянутого уголовного преступления НАБУ и САП подозревают десять человек. Речь идет о:

- экс-заместителе главы Госинвестпроекта, который также был советником директора ГП «Государственная инвестиционная компания»;

- бывших двух сотрудниках Госинвестпроекта;

- бывшем директоре ГП «Государственная инвестиционная компания»;

- трех директорах частных предприятий с признаками фиктивности;

- родном и двоюродном братьях главы Госинвестпроекта;

- бывшем водителе, помощнике главы Госинвестпроекта.

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 после передачи соответствующих материалов от Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Указанные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия в декабре 2016 года инициировано наложения ареста на счета упомянутого частного общества.

Напомним, 12 декабря 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Госинвестпроекта и ГП «Государственная инвестиционная компания» в сумме 259,2 млн грн. Были задержаны экс-заместитель главы Госинвестпроекта, который также был советником директора ГП «Государственная инвестиционная компания»; бывший сотрудник Госинвестпроекта, бывший директор ГП «Государственная инвестиционная компания»; директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности.

В ночь на 1 ноября 2017 экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину. 

Позже его отпустили под залог. 

Каськив уверяет, что добровольно вернулся в Украину и намерен возместить государству все убытки. 

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Каськив отказался заключить сделку со следствием.  
ForUm

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