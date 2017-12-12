Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и ГП «Государственная инвестиционная компания» в сумме 259,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди задержанных – экс-заместитель главы «Госинвестпроекта», который также был советником директора «Государственной инвестиционной компании»; бывший сотрудник «Госинвестпроекта»; бывший директор ГП «Государственная инвестиционная компания»; директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности.

По версии следствия, указанные лица, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договора займа между ГП «Государственная инвестиционная компания», ООО «ТД «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда- 2022». После получения средств эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, изначально не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета оффшорных компаний, подконтрольных должностным лицам «Госинвестпроекта».

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют период с июля 2016 года, после того, как оно было передано из Главного следственного управления МВД Украины.

Напоминаем, 2 августа в рамках расследования этого уголовного производства детективы НАБУ задержали директора одного из частных предприятий, причастного к хищению 94 млн грн ГП «Государственная инвестиционная компания» в 2012-2014 гг.