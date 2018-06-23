21 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали восьмого участника коррупционной схемы с завладением 259,2 млн грн, которые предназначались для реализации ряда национальных проектов.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

В этот же день лицу, оказавшемуся двоюродным братом бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины сообщается о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 21 июня о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям сообщено другому близкому родственнику экс-главы Госинвестпроекта (родному брату). Поскольку этот человек сейчас находится за пределами Украины, о подозрении сообщено способом, предусмотренным ч.1 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса.

Как установило следствие, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов, в том числе таких, как «Качественная вода», предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и «Олимпийская надежда-2022 », по которому должны быть построены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако путем овладения течение 2012-2014 годов 259,2 млн грн из выделенных 500 млн грн указанные проекты так и не были реализованы.

По версии следствия, предназначенные для реализации национальных проектов средства ГП «Государственная инвестиционная компания», которое входило в сферу контроля Госинвестпроекта, под видом заключения договоров займа перевело на счета компаний, подконтрольных должностным лицам Госинвестпроекта и ГП «Государственная инвестиционная компания». После этого бюджетные средства перенаправили на счета аффилированных с ними компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Кипр. В дальнейшем участники коррупционной схемы распределили средства между собой.

В общем, в совершении уголовного правонарушения, которое исследуется в рамках указанного уголовного производства, пока подозревают девять человек. Кроме двух человек, которым сообщено о подозрении, речь идет о:

- экс-заместителе главы Госинвестпроекта, который также был советником директора ГП «Государственная инвестиционная компания»;

- бывшем сотруднике Госинвестпроекта;

- бывших директоре и работнике ГП «Государственная инвестиционная компания»;

- трех директорах частных предприятий с признаками фиктивности.

Действия указанных подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 после передачи соответствующих материалов из Главного следственного управления Национальной полиции Украины.