Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств, предусмотренных государственным бюджетом по программе «Государственная поддержка национальных проектов на условиях софинансирования».

Как сообщает пресс-служба НАБУ, им оказался директор ООО «Боржава резорт». Сейчас ему сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с должностными лицами Госинвестпроекта и ГП «Государственная инвестиционная компания» в течение 2012-2014 годов завладели 165 млн грн бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта «Олимпийская надежда-2022 – создание спортивно-туристической инфраструктуры».

Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2016 года.

Напомним, 12 декабря 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Госинвестпроекта и ГП «Государственная инвестиционная компания» в сумме 259,2 млн грн. Были задержаны экс-заместитель главы Госинвестпроекта, который также был советником директора ГП «Государственная инвестиционная компания»; бывший сотрудник Госинвестпроекта, бывший директор ГП «Государственная инвестиционная компания»; директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности.