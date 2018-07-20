Президент США Дональд Трамп заявил, что может стать худшим врагом Владимира Путина «из всех, которые у него когда-либо были», если отношения между США и Россией не наладятся.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью CNBC, сообщает «Украинская правда».

Трамп отметил, что хорошие отношения с Путиным и РФ - «это хорошо, а не плохо».

«Но если это не сработает, я буду худшим из врагов, которые у него когда-либо были», - подчеркнул американский президент.

Он заявил, что ведет себя «жестче» в отношениях с Кремлем, чем любой другой президент США за «долгие, долгие годы».

Кроме этого, Трамп напомнил свои недавние действия относительно Москвы: депортация 60 дипломатов РФ и санкции против российских граждан и компаний, которых США подозревают в содействии внешней политике РФ.

«Посмотрите на все, что я сделал», - похвастался он, сравнивая свою политику с действиями предшественника Барака Обамы.

Трамп в очередной раз обвинил Обаму в мягком отношении к РФ: «Он был полным слабаком, марионеткой России».

Напомним, президент США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретились 16 июля в Хельсинки. Во время совместного брифинга Трамп заявил, что придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма российской стороной, однако Путин ответил, что «для РФ вопрос Крыма закрыт».

19 июля Трамп заявил, что, что ожидает следующей встречи с Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине. Президент США поручил пригласить российского президента в Вашингтон.