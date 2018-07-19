Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что ожидает следующей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине. Об этом президент США написал в микроблоге Twitter, сообщает УНИАН.

«Саммит с Россией имел большой успех, за исключением настоящего врага народа - средств массовой информации фальшивых новостей. Я с нетерпением жду нашу вторую встречу для того, чтобы мы начали реализовывать некоторые из многих дел, которые обсуждались, включая прекращение терроризма, безопасность для Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Среднем Востоке, Северной Кореи ...», - подчеркнул Трамп .

«Есть много ответов, некоторые легкие и некоторые сложные, для этих проблем ... но они все могут быть урегулированы», - заявил президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретились 16 июля в Хельсинки.