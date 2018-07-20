Президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает УНИАН.

Посетить столицу Соединенных Штатов Трамп, по ее словам, предложит Путину осенью. «Обсуждения уже ведутся», - подчеркнула Сандерс.

Каких либо еще подробностей о подготовке этой встречи Сандерс не сообщила.

Также она отметила, что в Хельсинки президенты США и России согласовали «постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран».

Напомним, президент США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретились 16 июля в Хельсинки.

19 июля Трамп заявил, что, что ожидает следующей встречи с Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине.