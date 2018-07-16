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Во время встречи с президентом РФ Путиным президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма.

Об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки, передает Европейская правда.

«Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации», - отметил Путин.

«У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом ... Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», - добавил он.

Заметим, сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе.

Напомним, на саммите НАТО Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию своего предшественника Барака Обаму.
ForUm

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