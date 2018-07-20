Службой безопасности Украины начата проверка действий должностных лиц ПАО «Днепразот», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора - основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, это создало предпосылки к нарушению нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасность для здоровья людей.

С 15 июня 2018 администрацией ПАО «Днепразот» в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановлено производство и отгрузка жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий.

В то же время СБУ проверяется обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю. По результатам проверки следователями СБУ будет принято решение о квалификации по Уголовному кодексу Украины действий лиц, причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации.

Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня «Днепроазот», который является производителем жидкого хлора, необходимого водоканалам для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.

Как отмечают на предприятии, это вынужденный шаг, поскольку из-за подорожания энергоресурсов производство их продукции стало невыгодным.

Сложившуюся ситуацию пытались исправить с помощью привлечения правительства и СНБО, но, несмотря на достигнутые договоренности с руководством «Днепразота», производство хлора пока не восстановлено.

Позже в «Днепразоте» заявили о готовности возобновить производство хлора при условии повышения его цены.