также в разделеМир
Опубликованы фото крещения принца Луи 17
Google оштрафовали на рекордные €4,3 миллиарда 26
Трамп: Черногория может втянуть НАТО в новую войну 121
Трамп: Мы с Путиным неплохо поладили 97
Задержанной в США россиянке предъявили новое обвинение 77
СМИ: Мэттис выразил готовность к переговорам с Шойгу 32
Путин приказал ликвидировать Шиханы, где разрабатывали «Новичок» 81
В Конгрессе США готовы рассмотреть дополнительные санкции против РФ 47
В США по подозрению в агентурной деятельности задержали россиянку 21
Трамп из-за критики встречи с Путиным проведет совещание с членами Конгресса 92
Республиканцы раскритиковали выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным 103
Премьер Македонии обвинил пророссийские силы в подготовке провокаций 29
Из Украины в Турцию доставили соратника Гюлена 34
Трамп назвал личную встречу с Путиным хорошим началом 53
Экс-посол США в Украине: Путин держит США за наивных простаков 41
В Хельсинки началась встреча Трампа и Путина 72
Во Франции празднование победы сборной завершилось массовыми беспорядками 29
Трамп: Отношения с РФ испортились из-за американской глупости 67

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает вывод американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В понедельник на пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трампа спросили, верит ли он собственным спецслужбам или российскому президенту в том, что касается утверждений о российском вмешательстве в американские выборы.

«Президент Путин говорит, что это была не Россия. Я не вижу, с какой стати это могла быть она», - ответил президент на вопрос корреспондента.

Это замечание вызвало резкую критику многих американских политиков и журналистов, в том числе его союзников-республиканцев.

Во вторник, спустя более суток, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что неточно выразился и что на самом деле он имел в виду, что нет никаких причин полагать, что Москва не вмешивалась.

«Я сказал «могла быть» вместо «не могла быть», - заявил Трамп. - Фраза должна была звучать так: «Я не вижу, с какой стати это не могла быть Россия».

Президент подчеркнул, что он полностью доверяет американским разведывательным службам.

Трамп обещал принять меры с целью обезопасить будущие выборы от подобного вмешательства. Однако президент повторил, что дипломатия и поддержание контактов с Россией предпочтительнее враждебности и конфликтов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги