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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретились в Хельсинки.

Лидеры двух стран проводят встречу в президентском дворце в центре финской столицы. Встреча была запланирована на 13:15, но она началась почти на час позже, сообщает «Европейская правда».

Самолет Путина прибыл в Хельсинки с опозданием на 35 минут, но российский президент первым приехал на место встречи. После него прибыл Трамп с женой Меланией. Вместе с американским президентом приехал и госсекретарь США Майк Помпео.

На общение двух президентов отводится около трех часов, из них на беседу с глазу на глаз - без помощников и членов делегаций - полтора часа. После встречи запланирована пресс-конференция.

До этого Путин и Трамп встречались дважды и только на полях международных мероприятий - в июле 2017 года на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

 
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