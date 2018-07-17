Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джереми Хант призывает Российскую Федерацию признать ответственность за сбитый малазийский самолет «Боинг 777» рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Об этом говорится в заявлении Ханта, размещенном на сайте правительства Великобритании по случаю четвертой годовщины сбитого самолета рейса MH17, сообщает УНИАН.

«Благодаря усердной работе Совместной следственной группы на протяжении последних четырех лет мы теперь знаем, что рейс MH17 был сбит ракетой из российской зенитно-ракетной установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии и была запущена с территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками на востоке Украины. Это еще один пример пренебрежения Российской Федерации к человеческой жизни и к международной правовой системе, и Россия должна ответить за свои действия», - подчеркнул Хант.

«Соединенное Королевство полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призыве к Российской Федерации признать ответственность на уровне государства и полностью взаимодействовать с ними в их усилиях с целью обеспечения правосудия для жертв этой трагедии. Соединенное Королевство полностью будет поддерживать работу Совместной следственной группы и призывает Российскую Федерацию полностью взаимодействовать со следствием и предоставлять любую помощь, о которой попросит следствие в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН», - отмечается в заявлении.

«Крайне важно, чтобы это расследование закончилось судом, и виновные были привлечены к ответственности за это ужасное преступление», - подчеркнул Хант.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.