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В селе Сосновое Лиманского района Донецкой области в лагере «Ястребок» отравились 60 детей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данному факту Славянской местной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Установлено, что в понедельник, 16 июля, после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения  Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание. Возраст госпитализированных от 9 до 16 лет.

Всего в лагере на оздоровлении находится 134 ребенка.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности. Отобраны образцы пищи, которой кормили детей.
ForUm

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