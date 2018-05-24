Министерство обороны России отказалось признать выводы международной следственной группы, которая заявила, что малайзийский «Боинг» был сбит в Донецкой области ракетой из зенитного комплекса «Бук» российских вооруженных сил, сообщает «Медуза».

Минобороны РФ утверждает, что российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу Украины.

Министерство также заявило, что Россия передала следствию доказательства причастности Украины к катастрофе «Боинга». По версии российских военных, самолет сбили из украинского «Бука».

«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК «Бук» к уничтожению в небе Украины пассажирского «Боинга» из Нидерландов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.