Национальное антикоррупционное бюро считает сегодняшнее беспорядки в здании ведомства атакой на НАБУ за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты, сообщает пресс-служба Бюро.

«17 июля 2018 во время акции протеста организованная группа «титушек» между 11:00 и 12:00 ворвалась в здание НАБУ. Сначала эти лица зашли в общественную приемную с целью передать обращение. В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ», – говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что представители полиции, находившиеся рядом, никак не мешали их действиям. «Только после того, как эти так называемые протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ, представители МВД зашли внутрь и вежливо попросили их выйти», – подчеркнули в ведомстве.

«Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел, так и пассивностью полиции относительно правонарушителей. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД. Также НАБУ имеет подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение», – подчеркнул в НАБУ.

В Бюро напомнили, что на прошлой неделе стало известно о решении прокурора САП закрыть дело в отношении экс-заместителя министра внутренних дел и близкого родственника главы МВД. Речь идет о так называемом «деле рюкзаков». НАБУ выразило категорическое несогласие с этим решением и считает, что детективы собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд по обвинению в растрате 14,5 млн гривен бюджетных средств.

«Считаем, что акция 17 июля является атакой на НАБУ за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты. У НАБУ нет никаких иллюзий относительно объективности расследования Национальной полицией сегодняшних событий. Поэтому, публикует фрагменты видеозаписей с камер наблюдения, которые демонстрируют противоправное поведение протестующих», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 17 июля, в здание Национального антикоррупционного бюро ворвались неизвестные и устроили беспорядки.

Как известно, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Василий Кричун закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Сразу после вынесения соответствующего постановления прокурор ушел в отпуск.

НАБУ обжаловало решение о закрытии этого дела.