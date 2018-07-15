В данный момент нет никаких оснований считать, что томос о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине уже находится «у нас в кармане». Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время участия во Всеукраинском паломничестве, приуроченному ко 1030-летию Крещения Украины - Руси, в ходе рабочей поездки в Тернопольскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Говорят, нельзя остановить идею, время которой пришло. Идея автокефалии сейчас в Украине является именно такой идеей. К томосу нас подводит сама логика исторического процесса, логика развития украинской нации, логика развития украинского государства», - подчеркнул он.

Глава государства особо отметил, что речь идет не о создании государственной церкви: «Церкви были и будут независимыми от государства, как это и предусмотрено Конституцией».

Президент подчеркнул, что в течение нескольких лет продолжалась невидимая для постороннего глаза напряженная работа: «Встречи и переписка с Вселенским патриархом, обсуждение темы с лидерами православных стран и предстоятелями церквей этих стран».

Порошенко отметил, что в ответ на его обращение, которое было поддержано Верховной Радой Украины, областными советами, в том числе Тернопольским областным советом, районными советами, иерархами всех церквей, наконец, мы уже услышали ряд позитивных сообщений. «О том, что присоединение Киевской митрополии к Московской церкви, которое произошло в семнадцатом веке, было осуществлено вопреки канонам. О том, что право предоставлять автокефалию принадлежит исключительно Вселенскому патриарху и синоду. О том, что Константинопольская церковь - это церковь-мать для украинских православных. А Москва, которая претендует на «материнство», в действительности является дочерней по отношению к церкви в Киеве», - отметил он.

«И главное - о том, что когда возникает независимое государство, естественным следствием возникновения государства является создание своей независимой православной церкви», - особо подчеркнул Президент.

По словам Порошенко, автокефалия не является заботой только украинских православных. «Это - вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что именно поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна внутри Украины. «И даже некоторые политики, которых принято считать проукраинскими, позволяют себе передавать сигналы наружу, что, мол, не стоит спешить с предоставлением автокефалии», - добавил он.

«Ситуация непростая. Противодействие - масштабное и системное. Нет никаких оснований считать, что томос у нас в кармане. Но нам с вами остается две вещи для того, чтобы его получить - молиться, верить и бороться», - сказал Президент.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.