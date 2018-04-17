Украина как никогда близка к появлению автокефальной православной церкви. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с главами фракций в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии (декрет, послание в некоторых важных вопросах церковного устройства, в том числе официального провозглашения автономии в управлении или автокефалии, - ред.).

«Я хочу обратиться к вам, коллеги народные депутаты, с просьбой поддержать это обращение. И хочу обратиться к украинскому народу, потому что выбор и решение также за вами – поддержать иерархов, поддержать Президента, поддержать парламент и приобрести единую поместную православную украинскую церковь. Верю, что это, с Божьей помощью, произойдет», - сказал Порошенко.

«Мы встречаемся вскоре после светлого Воскресения Христова, этот день в Украине называется Пасхой. И в эти пасхальные праздники говорят, что небо открыто для стремлений и пожеланий верующих. И я очень надеюсь на то, что мы имеем уникальный шанс, чтобы осуществилась мечту поколений украинцев», - обратился к присутствующим глава государства.

Порошенко напомнил, что сразу же после пасхальной ночи, в Светлый понедельник, он отбыл в Стамбул, где кроме светских встреч с президентом Турции, министром иностранных дел, состоялась встреча с Его Всесвятейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем и с членами Синода.

«Я могу вам сказать очень приятную новость, что на сегодняшний день Украина как никогда близко к появлению собственной автокефальной поместной православной церкви. Это покажет не только позиция Вселенского патриарха, но и членов синода», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что не может сейчас открыть все детали этой встречи, но есть совершенно необходимые, ключевые элементы, которые должны обеспечить этот процесс.

По словам Президента, первым таким условием является обращение церковных иерархов. Он сообщил, что уже провел ряд встреч с представителями духовенства. Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет передал главе государства соответствующее обращение с подписями всех епископов Украинской православной церкви Киевского Патриархата, которые засвидетельствовали в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса новой украинской Православной автокефальной церкви. «Все до единого», - подчеркнул Глава государства.

Он также сообщил, что встречался с Митрополитом Киевским и всея Украины Макарием, предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви и его проинформировали о результатах Архиерейского Собора УАПЦ: «Все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и обращение к Президенту».

Кроме этого, Порошенко отметил, что епископы других церквей подписали, или рассматривают возможность подписания обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении томоса на автокефалию.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко написал официальное обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.