В пятницу, 13 июля, в селе Лидин Боровичского района Черниговской области вертолет «Ми-2» зацепил линию электропередач и совершил аварийную посадку, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

Отмечается, что вертолет проводил обработку арендованных земель агропредприятия и винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку. После этого мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе.

Сейчас пилот находится в больнице, у него повысилось давление. По информации Бобровицкого района электрических сетей, в результате повреждения линии электропередач без электроэнергии осталось 5 сел района.

За штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области, который каких-либо документов на право управления вертолетом не предоставил и объяснил, что они находятся по месту его проживания. По результатам медицинского осмотра пилот имел признаки алкогольного опьянения.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, не являющимися работниками воздушного транспорта, если это создало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий) - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщал ForUm, 13 июля в Роменском районе Сумской области неподалеку села Николаевка в кукурузном поле упал легкомоторный самолет, пилот погиб.