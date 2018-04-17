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Президент Петр Порошенко отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине. Об этом он сказал во время встречи с руководителями депутатских фракций по поддержке обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении томоса об автокефалии, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Главы государства.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что единая православная поместная церковь не станет государственной. И отделение церкви от государства будет существовать. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию», - заявил Порошенко.

«Кто захочет остаться в той церкви, в которой сохранит молитвенное единство Русской православной церкви, они также сохраняют за собой гарантированное право собственного выбора. В этом вопросе как религиозное, так и любое принуждение или запрет категорически недопустимы», - подчеркнул Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии.
ForUm

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