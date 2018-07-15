Евросовет по международным отношениям (ECFR) подготовил рейтинг главных угрозы безопасности ЕС.

Доклад опубликован на сайте ECFR, сообщает «Главред».

Первую строчку заняли радикальные исламистские группировки, вторую - Россия и международные криминальные организации. Третье место заняла Северная Корея. При этом еще в 2008 году Россия не входила в тройку угроз для ЕС.

По данным исследования, действий России больше всего боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Великобритания и Германия тоже испытывают тревогу по этому поводу.

В то же время некоторые страны, к примеру, Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не считают Россию опасной. Причинами таких настроений эксперты называют «враждебность в информационном поле и кибератаки» со стороны Москвы.