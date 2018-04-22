Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине и постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей», – говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.