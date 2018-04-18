Президент Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Святейший патриарх киевский и всей Руси-Украины Филарет официально передал Президенту обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии, подписанное всеми архиереями УПЦ КП.

«Я думаю, много лет миллионы украинцев мечтали о том, чтобы Господь послал нам нашу Объединенную православную поместную церковь. Некоторые потерял надежду, некоторые продолжал верить. И божья помощь дает мне сейчас основания утверждать, что мы близки к получению томоса на Автокефальную поместную церковь как никогда», - сказал Президент.

В свою очередь, Патриарх Филарет поддержал слова Главы государства: «Это духовная основа государства. Без этой духовной основы государство не может существовать. Так же как не может существовать государство без армии, не может - и без церкви. Это будет большой толчок к объединению всего украинского общества - признание Украинской церкви». Он добавил, что церковь к этому стремилась все 26 лет.

Патриарх Филарет отметил, что обращение подписано всеми архиереями и выразил надежду, что решение Вселенского патриарха Варфоломея станет началом признанной Украинской поместной православной церкви.

Глава государства также провел встречу с митрополитом киевским и всея Украины Макарием, предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви и официально принял обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев УАПЦ.

Предстоятель УАПЦ поблагодарил главу государства за встречу. «Если человек стремится и работает, старается, Бог милосердный нам помогает. Я вам очень благодарен», - сказал митрополит Макарий и поблагодарил за усилия Президента по созданию Единой поместной православной украинской церкви.

Глава государства поблагодарил за собранные подписи и подготовленное обращение к Вселенскому патриарху.

Глава государства также провел встречу с предстоятелем Украинской православной церкви (МП) митрополитом киевским и всея Украины Онуфрием.

Президент сообщил митрополиту о своем визите в Стамбул, где провел встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского патриархата, которые были посвящены перспективам предоставления томоса на автокефалию Украинской православной церкви.

«Произошла многочасовая беседа о судьбе Украины, о судьбе Украинской церкви. Его святейшество выразил заботу о всех гражданах Украины, поддержку нашей стране в отражении агрессии в очень непростые времена, когда Украина теряет лучших своих сыновей и дочерей», - сообщил Президент.

Президент Украины и предстоятель Украинской православной церкви (МП) обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

В Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента об автокефалии православной церкви в Украине.