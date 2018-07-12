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Хорватский футболист Домагой Вида, который после победы сборной над командой РФ в четвертьфинале ЧМ-2018 записал видео с лозунгом «Слава Украине!», извинился за это перед россиянами.

Соответствующее видео выложили в YouTube пропагандистского канала Россия 24.

Журналист спросил у Виды, не смутило ли его, «что кто-то свистел на трибунах», когда он был на поле во время вчерашнего полуфинального мачта Хорватии против Англии.

«Нет. Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», - заявил Вида.

 

 

Вчера Хорватия выиграла у Англии (2:1) и вышла в финал.

Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.

После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.

Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.  

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

Хорватский футбольный союз отстранил  Вукоевича от чемпионата мира.

Федерация футбола Украины решила компенсировать Вукоевичу штраф, однако он отказался.
ForUm

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