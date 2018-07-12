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В результате падения из окна в Святошинском районе Киева погибла 7-летняя девочка.

По данным пресс-службы облглавка, трагедия произошла 11 июля на бульваре Кольцова. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Получив это сообщение, на место происшествия сразу прибыли автопатрули, следственно-оперативная группа и медики. Работники ювенальной превенции общаются с родственниками девочки, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.
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