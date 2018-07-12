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Сборная Хорватии, несмотря на быстро пропущенный гол на старте, одержала волевую победу над Англией в полуфинале ЧМ-2018 и вышла в свой первый в истории финал мундиаля. Победный гол во втором экстра-тайме забил Марио Манджукич.

Таким образом, хорваты продлили жизнь тому факту, что в плей-офф чемпионатов мира они проиграли лишь раз – в полуфинале ЧМ-1998 Франции, с которой они теперь сыграют в финале.

Тогда как Англия во второй раз в истории проиграла полуфинал ЧМ. Впервые это с ними случилось 28 лет назад на мундиале в Италии, когда они по пенальти уступили немецкой сборной. Теперь их ждет субботний матч за третье место против бельгийцев, с которыми они играли в одном квартете на групповом этапе.

Бронзы ЧМ, кстати, в их истории еще не было. Впрочем, как и серебра.

По материалам: Футбол.ua
ForUm

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