Бывший футболист киевского «Динамо», а ныне скаут «бело-синих» Огнен Вукоевич призвал не политизировать его высказывания в поддержку Украины после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.

В комментарии Obozrevatel хорват подчеркнул, что намерен самостоятельно заплатить штраф, наложенный на него Международной федерацией футбола за видео со словами благодарности Украине.

«Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку», – сказал скаут «Динамо».

Он также поблагодарил киевский клуб за возможность работать на мундиале. «Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить «Динамо» и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом. После ЧМ-2018 я возвращаюсь в «Динамо», у меня будет много работы, так как открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с «Шахтером», – резюмировал Вукоевич.

Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.

После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.

Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от чемпионата мира.

Федерация футбола Украины решила компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за лозунг «Слава Украине».