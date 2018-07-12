Следственный комитет РФ скрывает результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти активистки Веджие Кашка, заявил адвокат Николай Полозов.

«С даты вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Веджие Кашка следователем СК РФ по Киевскому району Симферополя прошло уже более двух месяцев. Вместе с тем, до сегодняшнего дня ни родным погибшей Веджие Кашка, ни мне, Следственный комитет так и не предоставил материалы доследственной проверки, в рамках которой были проведены как минимум две судебно-медицинских экспертизы, являющиеся основными доказательством для следствия, позволяющими вновь и вновь отказывать в возбуждении дела», - написал он в Facebook.





По словам адвоката, для того чтобы продвинуться дальше в расследовании смерти (возможно убийства) Веджие Кашка, необходимо ознакомиться с этими экспертизами, а также привлечь независимых специалистов и провести независимую экспертизу на основе имеющихся в материале проверки сведений медицинского характера.



«Это российские власти прекрасно понимают и используют все бюрократические возможности для того, чтобы эти материалы не попали нам в руки», - подчеркнул Полозов.



В этой связи он подал в Киевский районный суд Симферополя жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ на незаконные действия (бездействие) следователя в связи с отказом в предоставлении для ознакомления материалов проверки по факту смерти Веджие Кашка.



23 ноября 2017 в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции.

При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

Прокуратура АРК, базирующаяся на материковой Украине, открыла уголовные производства по фактам проведения незаконных обысков, задержаний и смерти Кашка.

Следственный комитет России в оккупированном Крыму дважды отказался возбудить уголовное дело по факту ее гибели.

Веджие Кашка – ветеран крымскотатарского национального движения. Она родилась в 1934 году в селе Ускут (ныне Приветное), неподалеку от Алушты. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году Веджие Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром, она присоединилась к национальному движению крымских татар.