Защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам после победы над сборной России на Чемпионате мира.
«Слава Украине!» - сказал Вида.
«Эта победа для «Динамо» и для Украины. Хорватия, вперед!» - добавил Вукоевич.
Вида в матче против России забил гол в овертайме и реализовал послематчевый пенальти.
Футболист играл за киевское «Динамо» с 2013-го по 2017 годы, Вукоевич, также экс-игрок «Динамо», в 2017 году был назначен на должность менеджера в «Динамо» по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.
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