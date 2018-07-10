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Федерация футбола Украины решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за лозунг «Слава Украине».

Об этом рассказал президент ФФУ Андрей Павелко в кулуарах парламента, передает Украинская правда.

Павелко пришел в Раду в футболке сборной Хорватии.

«Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ», - сказал Павелко.

«Сейчас изучаем юридическую плоскость для помощи при решении Огнена при апелляции или при подаче в КАС (Спортивный арбитражный суд). Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе», - заверил он.

Президент ФФУ также добавил, что никакой политики в лозунге «Слава Украине» не видит, и этот вопрос будет поднимать на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.

Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.

После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.

Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.  

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

Хорватский футбольный союз отбранил  Вукоевича от чемпионата мира.

 

 
ForUm

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