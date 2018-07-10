Ходатайство прокуратуры о продлении ареста нардепа Надежды Савченко направили на повторное определение следственного судьи.

Такое решение во вторник принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает «Украинская правда».

«Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей… направить руководителю аппарата Шевченковского районного суда города Киева для определения следственного судьи», – объявила судья Оксана Хардина.

Во время заседания обвинение заявило отвод судьи Елены Мелешак, которая должна была рассматривать продление ареста.

Прокурор считал, что при определении следственного судьи «нарушено правило… об автоматизированном распределении дел». Основанием стало то, что судья в день распределения находилась в отпуске.

Ходатайство обвинения удовлетворили, поэтому теперь нужно заново определить судью, который решит, продолжать ли Савченко арест.

В то же время, срок меры пресечения нардепа истекает 13 июля.

Во время заседания ее защита также объявляла отводы другой судье и прокурору, которые не были удовлетворены.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.