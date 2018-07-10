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Верховная Рада упростила правила пользования землей сельскохозяйственного назначения, что позволит владельцам и арендаторам без проблем обмениваться земельными участками.

«За» соответствующий закон №6049-д проголосовало 236 народных депутатов, сообщает «Экономическая правда».

Закон должен облегчить решение вопроса коллективной собственности на землю, предотвратить рейдерство и упростить обмен земельными участками в едином массиве.

В том числе закон предусматривает право на аренду полевых дорог, не ограничивая при этом доступ других арендаторов к земельным участкам.

Также законопроектом предусмотрено отнесение земель под полезащитными лесополосами к землям сельскохозяйственного назначения. Сегодня это - земли лесного фонда.

Согласно закону, теперь украинцы смогут обменивать земельные участки государственной и коммунальной собственности, расположенные в массиве земель сельскохозяйственного назначения, на равноценные земельные участки частной собственности в том же массиве.

Устанавливается на законодательном уровне и порядок обращения права коллективной собственности на землю на право частной и коммунальной собственности.

Также отныне инициировать инвентаризацию земель может кто угодно - собственники, арендаторы земель или сельский совет.

Кроме этого, по закону, при условии открытия рынка земли право аренды или субаренды не запрещает продавать земельный участок.

Как отмечается, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
ForUm

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