Организация по запрещению химического оружия установила, что во время химической атаки в сирийском городе Дума в апреле этого года применялся хлор.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Предварительный отчет ОЗХО указывает, что использовались различные вещества на основе хлора. Факты применения нервно-паралитических веществ не установлены.

Десятки человек погибли из-за атаки в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Сирийское правительство отрицает применение любых химических веществ.

Напомним, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

По данным ВОЗ, около 500 человек обратились после 7 апреля к врачам в городе Дума с признаками воздействия отравляющих веществ.

При этом страны Запада заявили, что химическое оружие в Сирии против гражданского населения использовал режим Башара Асада.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.