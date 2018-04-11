Около 500 человек обратились после 7 апреля к врачам в городе Дума с признаками воздействия отравляющих веществ.

Такое утверждение содержится в опубликованном в среду пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая ссылается на данные неназванных «партнеров в сфере здравоохранения», сообщает ТАСС.

«По сообщениям партнеров в сфере здравоохранения, после обстрела Думы в субботу, согласно оценкам, около 500 пациентов прибыли в медицинские учреждения с признаками и симптомами, соответствующими воздействию химикатов», - говорится в документе. Согласно изложенной в нем версии, «в частности, были признаки сильного раздражения слизистых мембран, трудности с дыханием и нарушения центральной нервной системы у тех, кто подвергся воздействию».

По имеющимся у ВОЗ сведениям, «более 70 человек, находившихся в подвале, согласно сообщениям, скончались». При этом у 43 умерших были симптомы, якобы соответствующие воздействию «крайне токсичных химикатов». «ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи тем, кто пострадал; для оценки последствий», - указал заместитель ее генерального директора Питер Салама.

Напомним, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США дадут ответ на химическую атаку в Сирии.

Совет Безопасности ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии.