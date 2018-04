США, Франция и Великобритания вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на AP.

«Только что я приказал вооруженным силам США нанести точные удары по целям, связанным с мощностями диктатора Башара Асада по производству химического оружия», - заявил Трамп.

Громкие взрывы осветили небо над сирийской столицей, когда Трамп объявил об авиаударах.

Согласно сообщению Белого дома, Трамп заявил, что США готовы «поддерживать» давление на Асада, пока он не прекратит преступные убийства своих людей запрещенным химическим оружием.

Глава Пентагона Джим Маттис сообщил, что в операции задействовано вдвое больше оружия, чем в прошлом году, когда вооруженные силы США выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе войск Асада, сообщает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что его страна, США и Великобритания начали военную операцию против «тайного химического арсенала» сирийского правительства.

По его словам, «красная линия была перейдена» после вероятной химической атаки на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

Во Франции «нет сомнений», что сирийское правительство несет за нее ответственность.

Макрон сообщил, что операция ограничится ударами по возможностям Сирии производить химическое оружие. Он не сообщил, какое оружие задействовано в операции и по каким именно целях.

Агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщило, что крылатые ракеты были применены против военного объекта в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

