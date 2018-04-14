Основными целями ударов США совместно с Великобританией и Францией были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

По его словам, ракеты сначала поразили научно-исследовательский центр в районе Дамаска, который был центром сирийского химического и биологического программы оружия. Два других удары были по объектам хранения химического оружия – к западу от Хомса, передает Радио Свобода.

Прошлой ночью президент США Дональд Трамп заявил о «точных ударах» по сирийским военным объектам, которые использовались для производства химического оружия в ответ на возможное применение сирийскими властями во главе с Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Трамп добавил, что удары начаты совместно с Францией и Великобританией и направлены на прекращение использования такого оружия массового уничтожения.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что «отсутствует практическая альтернатива применению силы» против сирийского правительства.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter: «Приветствую новость о военных ударах Соединенного Королевства по большим объектам с химическим оружием в Сирии вместе с американскими и французскими союзниками. Мир объединился в своем неприятии любого применения химического оружия, особенно против гражданских».

В минобороны России сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух - земля».

По сообщениям российских источников, сирийская система ПВО сбила своими средствами «десятки» ракет.

Россия заявила, что удары не останутся «без последствий», тогда как Сирия и Иран назвали нападения «грубым нарушением международного права». Министерство иностранных дел Ирана предупредило о «региональных последствиях».

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.

Однако позже он отметил, что удар по Сирии может быть нанесен «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии.

Как известно, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.