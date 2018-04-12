Франция имеет доказательства того, что режим Башара Асада использовал химическое оружие в Сирии против гражданского населения. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.



Он также заявил, что постоянно держит контакт с Трампом для обсуждения ситуации в Сирии и подготовки возможного военного ответа на действия сирийского режима, сообщает УНИАН.

«Необходимо лишить режим (Асада. – Ред.) средств подготовки (оружия и т.д). Мы будем принимать решение своевременно, тогда, когда сочтем это наиболее полезным и эффективным», - отметил Макрон.

Напомним, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

По данным ВОЗ, около 500 человек обратились после 7 апреля к врачам в городе Дума с признаками воздействия отравляющих веществ.

11 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.

Однако позже он отметил, что удар по Сирии может быть нанесен «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии.