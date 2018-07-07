На Закарпатье суббота, 7 июля, в связи с гибелью военнослужащих 128-отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на полигоне в Ривненской области объявлена днем траура.
Соответствующее распоряжение издал председатель ОГА Геннадий Москаль, передает Мukachevo.net.
На зданиях государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен государственный флаг.
Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.
Как сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета «Молот» трое военнослужащих погибли, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.
По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.
Позже были обнародованы имена погибших.
Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».
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