Президент России Владимир Путин призвал к международному сотрудничеству в борьбе с кибератаками. Об этом сообщает московское бюро Associated Press, передает Голос Америки.

Во время выступления на конференции по кибербезопасности в Москве Путин отметил важность разработки общих стандартов кибербезопасности, которые будут учитывать интересы всех стран. Он отметил, что киберугрозы актуальны для всего мира.

«Киберугрозы достигли такого масштаба, что их можно ликвидировать только совместными усилиями международного сообщества», - заявил российский президент.

«Мы неоднократно видели, что эгоизм некоторых наций, их попытки действовать с учетом своей пользы вредят глобальной информационной стабильности», - добавил Путин без уточнения, к кому именно он апеллирует.

Он отметил, что Россия объединит усилия с европейскими народами для разработки совместных механизмов защиты персональной информации.

В то же время российский президент не вспоминал обвинения в сторону российских хакеров, которые вмешивались в американские президентские выборы 2016 года.

Напомним, Комитет Сената США подтвердил предположение американской разведки о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года с целью помочь победе Дональда Трампа. При этом сенаторы считают, что Москва продолжает свои действия по подрыву американской демократии.

27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет доказательства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.

Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.