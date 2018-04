Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек, сообщает Би-би-си.

Волонтерская организация «Белые каски» опубликовала фотографии человеческих тел в подвале. По их мнению, число жертв может вырасти. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В то же время государственный департамент США уже заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся.

Представители российских властей 6 апреля, то есть за день до происшествия, заявили, что члены запрещенной в России организации «Фронт ан-Нусра» готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора. Еще раньше похожее заявление делал президент России Владимир Путин.

Entire families in shelters gassed to death in #Douma #EastGhouta hiding in their cellars, suffocated from the poisonous gas bringing the initial death toll to more than 40. @SyriaCivilDefe is still in the process of rescue and recovery. pic.twitter.com/GEsmCg5izw