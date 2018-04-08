Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек, сообщает Би-би-си.

Волонтерская организация «Белые каски» опубликовала фотографии человеческих тел в подвале. По их мнению, число жертв может вырасти. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В то же время государственный департамент США уже заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся.

Представители российских властей 6 апреля, то есть за день до происшествия, заявили, что члены запрещенной в России организации «Фронт ан-Нусра» готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора. Еще раньше похожее заявление делал президент России Владимир Путин.

Entire families in shelters gassed to death in #Douma #EastGhouta hiding in their cellars, suffocated from the poisonous gas bringing the initial death toll to more than 40. @SyriaCivilDefe is still in the process of rescue and recovery. pic.twitter.com/GEsmCg5izw — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 7 квітня 2018 р.

О химической атаке в городе Дума сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводят разные данные о жертвах, и в целом из их отчетов не складывается полная картина происшедшего.

Поддерживающий сирийских повстанцев Медиацентр Гуты заявил, что после атаки от удушья погибли 75 человек, а еще около тысячи человек пострадали. Причиной случившегося организация назвала бомбу, сброшенную с вертолета и якобы содержавшую зарин.

Союз медицинских организаций - базирующаяся в США благотворительная организация, сотрудничающая с сирийскими больницами - сообщил Би-би-си, что в больнице под Дамаском, расположенной рядом с местом возможной химической атаки, подтвердили факт гибели 70 человек.

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the @SyriaCivilDefe volunteers continue their search and rescue operations.#AssadHitsDoumawithChemicals pic.twitter.com/yEcQ3xPir7 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8 квітня 2018 р.

Там также заявили, что, согласно отчетам с места предполагаемой атаки, погибших может быть существенно больше - около 180 человек - однако добраться до тел ночью не удалось из-за плохой видимости и продолжающихся артобстрелов.

У некоторых пострадавших, по данным союза, наблюдаются симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сирийское государственное новостное агентство САНА в свою очередь заявило, что сообщения о химической атаке выдуманы повстанцами, которые осознают неизбежность своего поражения и пытаются помешать продвижению правительственных войск.