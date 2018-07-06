Народный депутат Надежда Савченко сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, сообщает Gazeta.ua.

6 июля исполняется 107 дней пребывания Савченко под арестом в СИЗО.

«Надежда сидит в одиночной камере, раз в неделю принимает душ. Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала больше двух месяцев. Поэтому сейчас не ест все подряд. Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела», – отметила она.

По словам Проторченко, Савченко отвечает на письма, пишет депутатские обращения, смотрит телевидение, следит за событиями в парламенте.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.