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Российский «Газпром» по требованию суда по иску «Нафтогаза» раскрыл информацию о своих активах в Британии: там есть пакет акций Nord Stream AG, что находится в залоге по привлеченному финансированию.

Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, передает Укринформ.

Он заявил, что Газпром выполняет все законы государств, где осуществляет деятельность, и все законные предписания судов.

«Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом. При этом, безусловно, «Газпром» будет продолжать оспаривать все действия «Нафтогаза» по выполнению решения Стокгольмского арбитража», - сказал Медведев.

Отмечается, что среди британских активов компании принадлежит пакет акций Nord Stream AG, что находится у залогодержателя.

«Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом на пользу «Нафтогаза Украины». Еще 22 июня «Газпром» узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами Газпрома на территории Англии и Уэльса», - сообщили в российской компании.

Напомним, 18 июня коммерческий суд Лондона по ходатайству «Нафтогаза» разрешил заморозить активы «Газпрома». 
ForUm

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