Служба безопасности НАК «Нафтогаз Украины» повысила степень мер безопасности главы компании Андрея Коболева.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник.

По его словам, основное внимание было уделено предотвращению (упреждению) внешних (уличных) угроз жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой «Нафтогаза» бронированного автомобиля – «Кадиллак Эскалейд» (Cadillac Escalade).

По данным ЭП, этот автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО «УТН-Безпека». Она опосредованно (через ООО «Корпоративный фонд «Укртранснафта») принадлежит государственной «Укртранснафте».

До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.

В НАК «Нафтогаз Украины» не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева.

По данным ЭП, за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью.

В 2015 году на него было совершено покушение – был обстрелян дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.

В тоже время источник ЭП утверждает, что текущее решение о повышении мер безопасности главы «Нафтогаза» не связано с эпизодами прошлых лет.

«Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не являются релевантными для принятия вышеупомянутого решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем», - говорит источник ЭП.