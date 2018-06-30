Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что сейчас у властей России есть два прошения о помиловании Сенцова.

Об этом Динзе сообщил Громадському.

«По меньшей мере, два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию передали (на анонимных условиях. - Ред.). Я считаю, что ее должны будут озвучить те люди, которые это сделали», - заявил Динзе.

«Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить», - добавил Динзе.

Он пояснил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому небезразлична судьба Сенцова. «Это могут быть соответственно и люди из-за границы и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет», - подчеркнул адвокат.

Также он подтвердил, что Сенцов находится в медсанчасти, а его состояние стабильное.

«В Facebook и вообще в интернете набирает обороты паника по поводу состояния Олега Сенцова. Но я могу сказать, что, как мне известно, он сейчас находится в стабильном состоянии, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состоянию пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что, как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент», - подчеркнул адвокат.

Как ранее сообщал ForUm, Ягланд подал официальную просьбу к Путину помиловать Сенцова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов не может быть помилован на основании этого прошения.

Песков утверждает, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Ранее ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение, что Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании.