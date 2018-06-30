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В неподконтрольной украинским властям Голубовке (ранее Кировск) Луганской области местный житель был приговорен почти к шести месяцам ареста за «надругательство над флагом ЛНР», сообщают «Новости Донбасса».

Как передает «гепрокуратура ЛНР» соответствующее решение вынес местный «суд». Утверждается, что 8 октября 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с несовершеннолетними лицами умышленно повредил флагшток и сорвал флаг со здания Кировского городского суда, после чего они «распорядились им по собственному усмотрению».

Отмечается, что мужчина «полностью признал вину и раскаялся в содеянном». Его приговорили к 5 месяцам и 27 дням ареста.

 
ForUm

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