Сегодня, 30 июня, в Украине ожидается сильные дожди, местами с грозами и градом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 30 июня местами грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных областях местами сильные дожди.

Днем 30 июня в северных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в большинстве центральных областей и в Одесской области сильный дождь.