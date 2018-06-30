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Сегодня, 30 июня, в Украине ожидается сильные дожди, местами с грозами и градом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 30 июня местами грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных областях местами сильные дожди.

Днем 30 июня в северных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в большинстве центральных областей и в Одесской области сильный дождь.
ForUm

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