Украина настаивает на необходимости миротворческой миссии на всей территории Донбасса, а не только вдоль линии соприкосновения, заявил Президент Петр Порошенко.

«Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований и с контролем неконтролируемого участка украинско-российской границы», - подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, наличие миротворческого контингента позволит создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».