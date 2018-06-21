также в разделеПолитика
БПП выдвинул кандидатуру в министры по делам ветеранов 6
Тимошенко заявила, что идет в президенты 134
Медведчук: Качественных и крайне необходимых стране реформ при нынешней команде не было, нет, и не будет 84
Источник: Штурм Рады организовали люди из АП 85
Президентский законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов признан конституционным 329
Президент назначил генерала Литвина послом в Армении 55
Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ 68
Порошенко обсудил с генсеком ООН размещение миротворцев на Донбассе 32
Госдеп: Политика США в отношении Крыма остается неизменной 26
Рада запретила размещать рекламу на объектах ЮНЕСКО 22
Вакаров: «Наезды» на NewsOne и другие телеканалы связаны с приближением выборов 41
СМИ: Тимошенко провела тайную встречу с патриархом 215
Порошенко внес как неотложный законопроект о создании ВАС 76
Климкин: РФ может освободить ряд политзаключенных во время ЧМ 47
«Нафтогаз» приглашал Тимошенко свидетельствовать в Стокгольме, но не дождался ответа 59
Сийярто обвинил Европу в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья 37
Нардепы хотят от Кобелева отчета в Раде 56
Барна предложил запретить в Украине демонстрацию сексуальной ориентации 76

Украина настаивает на необходимости миротворческой миссии на всей территории Донбасса, а не только вдоль линии соприкосновения, заявил Президент Петр Порошенко.

«Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований и с контролем неконтролируемого участка украинско-российской границы», - подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, наличие миротворческого контингента позволит создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками. 

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги